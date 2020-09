Governo do Brasil autoriza regresso dos adeptos aos estádios de futebol

O Governo brasileiro liderado por Jair Bolsonaro aprovou um estudo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o regresso dos adeptos aos estádios, apesar de ainda não terem sido divulgadas datas em concreto. Em comunicado, o Ministério da Saúde divulgou que deu “luz verde” para o regresso do público aos estádios, ainda que de forma parcial, pois apenas permitirá a ocupação de cerca de 30% da lotação máxima, num primeiro momento, noticiou a agência de notícias Efe.

As autoridades locais e os clubes estão ainda obrigados a cumprir uma série de normas de segurança sanitária, para evitar contágios no país que até terça-feira registou mais de 138 mil mortes e 4,59 milhões de infectados devido à pandemia de covid-19.

“A abertura [ao público] deve ocorrer mediante protocolos que devem ser estabelecidos com o objectivo principal de garantir a saúde física e mental, assim como o bem-estar de todos”, realçou o Ministério da Saúde, liderado pelo general do Exército, Eduardo Pazuello.

Governadores e autarcas têm de ter em consideração a variação da curva epidemiológica, a taxa de ocupação de camas nos cuidados intensivos e a capacidade de resposta da sua rede hospitalar. Nem o Ministério da Saúde nem a CBF divulgaram qualquer data sobre o momento em que os adeptos poderão regressar aos estádios.

O autarca da cidade brasileira do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, já tinha afirmado, na sexta-feira, que pretende voltar a ter adeptos nas bancadas em Outubro. Acrescentou que a sua intenção é que a partida do campeonato brasileiro de futebol entre o Flamengo e o Club Athletico Paranaense, agendado para 4 de Outubro no Estádio do Maracanã, já possa ter público a assistir ao encontro ao vivo.

As competições de futebol no Brasil foram suspensas em Março devido à pandemia de covid-19 e apenas regressaram de forma gradual a partir de Junho, mas sem a presença de adeptos, situação que se tem mantido em todo o país desde então.