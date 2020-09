Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo vencem no WPT

Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo confirmaram nesta quarta-feira o favoritismo nos seus jogos dos 16-avos-de-final do Menorca Open e ultrapassaram o primeiro obstáculo no sétimo torneio de 2020 do circuito mundial de padel. Já Vasco Pascoal, que realizou um excelente torneio na ilha espanhola, ofereceu uma boa réplica aos oitavos cabeças-de-série, mas acabou eliminado.

O primeiro dos três portugueses a entrar nos courts de Menorca foi Vasco Pascoal. Depois de surpreender ao ultrapassar cinco duplas nas fases de qualificação, o jogador português, n.º 97 do World Padel Tour (WPT), e o argentino Cristian Gutiérrez, defrontaram uma das melhores duplas do circuito mundial e, apesar do bom jogo, acabaram afastados.

Contra Agustín Silingo e Martín di Nenno, oitavos cabeças-de-série do torneio, Vasco Pascoal ainda conseguiu manter a partida equilibrada até ao final do oitavo jogo (4-4), mas acabou por perder o primeiro set, por 4-6.

No último parcial, Silingo e Nenno quebraram logo de início serviço à dupla luso-argentina e não mais perderam o controlo da partida, selando o apuramento para os oitavos-de-final com um resultado de 6-3.

No quadro feminino, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo entravam nos seus jogos no Biosport Club Menorca como favoritas e acabaram por confirmar dentro do campo a superioridade sobre as adversárias.

Ao lado da argentina Delfi Brea, com quem forma a 6.ª dupla cabeça-de-série, Ana Catarina Nogueira não teve um jogo fácil contra uma das duplas mais promissoras do WPT: Carmen Goenaga (16 anos) e Bea Caldera (19 anos).

No primeiro set, Nogueira e Brea venceram por 6-3, mas no parcial seguinte as jovens espanholas conseguiram superiorizar-se: 4-6. Com tudo por decidir no terceiro set, a experiência da número 9 do ranking mundial acabou por fazer a diferença e, com um 6-1, o par luso-argentino garantiu a qualificação.

Nesta quinta-feira, a partir das 8h30, nos oitavos-de-final, Ana Catarina Nogueira e Delfi Brea terão uma rival mais rotinada no circuito mundial: Carolina Navarro. No entanto, em Menorca, a 15.ª do WPT não tem ao seu lado Cecilia Reiter, a habitual parceira, que vai falhar o resto da época devido a lesão. No lugar da argentina, do lado direito do campo, estará a espanhola Sara Ruiz Soto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Sofia Araújo, fazendo par com Virginia Riera, foi a última portuguesa a jogar nesta quarta-feira e teve como rivais nos “16-avos” Melania Merino e Esther Carnicero, dupla espanhola que disputou a fase de qualificação.

O confronto acabou por ser simples para Araújo e Rieira que, com um duplo 6-2, asseguraram a passagem para a fase seguinte.

Nos “oitavos”, nesta quinta-feira ao final da manhã, Araújo e Riera vão defrontar Sandra Hernández e Tamara Icardo, que afastaram uma dupla melhor classificada (Aranzazu Osoro e Teresa Navarro) em três sets: 2-6, 7-6 e 6-2.