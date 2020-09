O último acto de Juliette Gréco, a bela dama de negro da canção francesa

A cantar, correu mundo, foi actriz em mais de 30 filmes e em várias peças de teatro. Marie-Juliette Gréco, que o mundo conhecia por Juliette Gréco, nascida em Montpellier, França, em 7 de Fevereiro de 1927, morreu esta quarta-feira com 93 anos. Como cantora, Gréco, que actuou mais de uma vez em Portugal, foi uma intérprete extraordinária de autores como Prévert, Kosma, Boris Vian, Gainsbourg, Ferré, Brel, Brassens, Etienne Roda-Gil, Jean-Claude Carrière ou Gérard Jouannest, pianista e compositor que acompanhou Brel durante anos e com quem Gréco foi casada de 1988 até 2018, ano que Jouannest morreu, trabalhando com ele em concertos e discos. Antes, fora casada com Philippe Lemaire e Michel Picolli.

