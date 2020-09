Passaporte: o regresso do programa para os actores portugueses voarem lá fora

O programa já colocou nove actores portugueses ao lado de Harvey Keitel e Goran Višnjić no filme Fátima, do italiano Marco Pontecorvo. Já levou Albano Jerónimo e Ivo Alexandre ao fenómeno Vikings e Lídia Franco a 6 Underground, filme de Michael Bay com Ryan Reynolds e Mélanie Laurent no elenco. Mais recentemente, ajudou Nuno Lopes a conseguir um dos papéis principais na série White Lines, aposta da Netflix que de resto foi cancelada após a primeira temporada. Através de conferências com directores de casting estrangeiros e workshops, o Passaporte tem promovido a internacionalização de actores nacionais desde 2016. Agora, a iniciativa organizada pela Academia Portuguesa de Cinema e idealizada por Patrícia Vasconcelos está pronta para a quinta edição, que arranca esta quarta-feira, 23 de Setembro, num formato forçosamente condicionado pela pandemia.

