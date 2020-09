Morreu Juliette Gréco, uma das grandes vozes da música francesa

A cantora e actriz francesa Juliette Gréco morreu esta quarta-feira, aos 93 anos, em Ramatuelle, sul de França.

Nascida em Montpellier a 7 de Fevereiro de 1927, Juliette Gréco foi musa de Saint-Germain-des-Prés no pós-guerra, refere o diário Le Monde, e tornou-se numa das grandes vozes da música francesa, tendo interpretado de autores como Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Boris Vian, Étienne Roda-Gil, Christophe Miossec ou Benjamin Biolay. Foi casada com Gérard Jouannest, Michel Piccoli e Philippe Lemaire.

Em 2008, numa entrevista por telefone ao PÚBLICO, Juliette Gréco admitiu ver as canções como pedaços de vida e os artistas como anjos improváveis que nos ajudam a sair das sombras. “Para resistir à aproximação do fim, tem que amar o que se faz, loucamente, amar o seu trabalho como me amo a mim mesma. Isto é, de certa forma desproporcional, fora do comum”, afirmou no mesmo ano, citada pelo Le Monde.