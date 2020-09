Festival Maré junta na Galiza artistas galegos, portugueses, angolanos e brasileiros

O festival de música e artes Maré, iniciado há 15 anos em Pontevedra com a designação Cantos na Maré, inicia-se esta quinta-feira na capital da Galiza, Santiago de Compostela, e conta com a participação de artistas galegos, portugueses, angolanos e brasileiros. Além disso, o festival surge este ano associado aos prémios aRi[t]mar, que já vão na sua quinta edição e pretendem “celebrar a irmandade linguística luso-galega” através da popularização da música e da poesia portuguesas na Galiza, bem como das artes galegas em Portugal e em todos os países de língua portuguesa.

Em nota enviada às redacções, na sequência de uma conferência de imprensa realizada esta quarta-feira no Porto, no espaço Maus Hábitos, a organização do festival Maré adiantou que o cartaz inclui as actuações dos portugueses António Zambujo e Miguel Araújo, do angolano Toty Sa’Med, da brasileira e LaBaq e dos galegos Ugia Pedreira, Bifannah, Sabela, o trio Nacho-Faia-LAR e Uxía, directora artística do festival. Devido às regras ditadas pela pandemia de covid-19, o festival decorrerá este ano num hotel em Santiago de Compostela, de quinta-feira até sábado.

“A maré chega a Compostela este ano com a ambição de ser um evento global, transversal, profissional, ponto de encontro de músicos, poetas, letristas. Todos os criadores envolvidos na língua galego-portuguesa trocam experiências e conhecimentos, enriquecem-se mutuamente e podem transmitir às nossas sociedades a proximidade que estamos uns dos outros”, destacou a cantora e compositora Uxía, citada na referida nota.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quinta-feira, a partir das 19h30, actuam no festival Toty Sa’Med e Ugia Pedreira, seguindo na sexta LaBad e Nacho-Faia-LAR, ficando para sábado as actuações de António Zambujo, Sabela (ambos vencedores, este ano, dos prémios aRi[t]mar para o melhor tema musical publicado em Portugal e Galiza), Miguel Araújo, Faia e Toty Sa’Med, sob direcção artística de Uxía.

Antes, às 12h30, ocorrerá a Gala aRi[t]mar Galiza e Portugal, onde serão entregues os prémios a António Zambujo, Sabela, aos poetas Carlos da Aira e Raquel Lima e a Georgina Benrós de Mello (ex-diretora-geral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e ex-ministra do Comércio e Turismo de Cabo Verde).

Os Prémios aRi[t]mar, existentes há cinco anos, premeiam as melhores músicas e poemas portugueses e galegos de cada ano, numa iniciativa organizada pela Escola Oficial de Idiomas de Santiago de Compostela. A atribuição do prémio a Georgina Benrós de Mello foi justificada pelo júri do prémio internacional devido ao seu envolvimento activo na integração da Galiza [na CPLP] e o impulso que deu ao estabelecimento de relações com instituições oficiais e associações civis galegas”.