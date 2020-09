As conversas entre Amália e o escritor Manuel da Fonseca; um novo livro de Riccardo Marchi, desta vez dedicado ao PREC; as lições de vida do procurador Benjamin Ferencz, aos 100 anos!; novos romances de Daniel Kehlmann e de Manuel Jorge Marmelo; um novo livro sobre os EUA da dupla Peter Kuznick e Oliver Stone e a biografia do Marquês de Pombal pelo académico e poeta Pedro Sena-Lino: eis algumas das nossas escolhas.