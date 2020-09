PJ demorou quatro anos a descobrir localização exacta de Rui Pinto

Um casal português caminhava tranquilamente pelo aeroporto de Budapeste, depois de um voo com três horas de duração. Ele ia visitar o filho, ela o enteado. Desconheciam, porém, que todos os seus movimentos estavam a ser monitorizados por uma operação policial que tinha como objectivo chegar à localização exacta de Rui Pinto, que a polícia perseguia desde 2015, há quatro anos, data em que o denunciante começou a ser investigado.

As primeiras tentativas foram feitas junto da família. “Chegámos à fala com o pai que nos mencionou que não tinha forma de contactar com o filho, apenas tinha uma caixa de correio. Portanto, os contactos entre ambos seriam erráticos, apenas por aquela via”, relembra José Amador, inspector da Polícia Judiciária (PJ), que testemunhou esta terça-feira no âmbito do processo Football Leaks, onde Rui Pinto está acusado da autoria de 90 crimes.

Quando perceberam junto da irmã do denunciante que Rui Pinto teria regressado em definitivo para Budapeste – depois de já ter frequentado o programa Erasmus na capital húngara –, a PJ fez um pedido de informação às autoridades húngaras. “Foi solicitada uma eventual morada em solo húngaro e actividade profissional, elementos razoáveis para se identificar alguém. Disseram-nos que havia registo [de uma morada] junto da faculdade, mas não conseguiam determinar novo paradeiro nem uma actividade profissional”, relembra o inspector.

A investigação a Rui Pinto começou em 2015, ainda estava o denunciante sob anonimato. Porque demorou a PJ tanto tempo a descobrir o seu paradeiro? “As respostas [das entidades internacionais] não eram imediatas. Passavam-se vários meses até que fosse obtida uma resposta”, justifica.

Enquanto o inspector José Amador relatava as dificuldades em localizar Rui Pinto, o denunciante abanava efusivamente a cabeça, esboçando um esgar de desagrado que nem a máscara conseguiu tapar. Desde a sua detenção, em Janeiro de 2019, sempre afirmou que esteve ao dispor das autoridades portuguesas, mas que estas nunca tinham tentado entrar em contacto com ele. Disse, ainda, que fez várias denúncias dos crimes relatados nos Football Leaks e nos Luanda Leaks, mas que foi ignorado.

Depois de três anos de burocracia, foi decidido fazer a intercepção de comunicações da família de Rui Pinto. Uma mensagem de texto recebida pelo pai prendeu a atenção da polícia: uma nota de pagamento de uma viagem de avião para duas pessoas com destino a Budapeste.

Com um pedido de colaboração rapidamente endereçado para as autoridades húngaras foi construída, de forma veloz, uma operação que tinha como objectivo seguir os familiares de Rui Pinto, procurando perceber a morada onde residia o denunciante. “Eles chegaram e os polícias estavam preparados a acompanhá-los até à morada de destino. Foi assim que se chegou à localização do arguido”.

Apesar da colaboração, a polícia húngara não autorizou a congénere portuguesa a assistir ao momento da detenção nem à apreensão do material informático que, esta terça-feira, foi tema de destaque.

Dois sacos a menos e intervenção francesa

A 21 de Março de 2019, numa sala da alfândega de Budapeste, um saco grande e hermeticamente selado trocava de mãos. A transferência destes objectos foi confirmada com a assinatura do inspector José Amador. O que ele não sabia era que as autoridades húngaras não tinham colocado todas as provas. E, mais grave, que os selos que comprovam a integridade destes dispositivos tinham sido violados. Tudo sem o conhecimento da PJ.

A defesa de Rui Pinto aguarda neste momento a resposta do tribunal a um requerimento que pretende averiguar se houve manipulação da prova, suspeita que ganha nova dimensão com as revelações desta terça-feira. Mas voltemos à Hungria e ao dia em que Rui Pinto foi detido.

Depois da detenção, foram apreendidos todos os elementos informáticos na posse de Rui Pinto. Ao todo, eram 26 itens. A polícia húngara deixou a garantia de que estes ficariam num cofre até à decisão sobre a extradição do gaiense, que ficou decidida em Março. Nesse encontro no aeroporto em Budapeste, José Amador assinou o comprovativo de entrega das provas, sem verificar contudo se todos os sacos – e as condições destes – estavam na embalagem que ficava agora sob jurisdição portuguesa.

“Depois da detenção, em Janeiro, os sacos de prova ficaram separados. Ou seja, havia 26 sacos de provas individuais. No aeroporto, o colega húngaro entregou-me um único saco fechado e selado. Conhecendo a pessoa e percebendo os moldes em que me foi entregue, partia do pressuposto de que estavam lá os 26 sacos.”

Mas não estavam: faltavam dois sacos de prova, que continham cabos, mas que faziam parte do material apreendido a Rui Pinto. Nos restantes itens, os sacos tinham sido claramente abertos e os selos com a rubrica do gaiense violados.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A razão foi uma colaboração entre França e Hungria que escapou ao controlo da PJ. Entre a detenção de Rui Pinto, em Janeiro de 2019, e a extradição para Portugal, em Março, as autoridades francesas, por interposto das congéneres húngaras, acederam aos discos rígidos do hacker, copiando a informação nele contidas, apesar de grande parte permanecer encriptada. O pedido de consulta destas informações foi enviado pelas entidades judiciárias francesas e aceite pela Justiça húngara.

Após a revelação de José Amador, a juíza levantou questões quanto à fiabilidade da prova. Podiam as autoridades húngaras ter apagado ou adulterado ficheiros? “Não há qualquer indício disso”, garantiu o inspector da PJ, dizendo que a polícia húngara tinha feito um relatório detalhado, conhecido como resumo digital, sobre os passos tomados no acesso e cópia desta informação. Com uma análise a esse documento, é possível perceber, no entendimento de José Amador, que apenas foi feita uma cópia integral dos ficheiros do disco, não tendo existindo qualquer contaminação de provas.

Um debate que irá prosseguir, certamente, esta quarta-feira: será ouvido novamente o inspector da PJ, uma das peças fundamentais na investigação que levou à detenção de Rui Pinto em Budapeste.