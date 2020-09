Covid-19: mais cinco mortes e 463 casos. Há quase tantas pessoas internadas como há quatro meses

Foram registadas mais cinco mortes (três na região de Lisboa e duas no Norte) por covid-19 e mais 463 casos de infecção nesta terça-feira, o que corresponde a um aumento de 0,7% em relação ao dia anterior. Mais 238 pessoas recuperaram da doença e os casos activos no país são agora 21.764. Os dados constam do boletim epidemiológico da Direcção-Geral da Saúde (DGS), actualizado diariamente com os dados disponíveis até à meia-noite do dia anterior.

Em todo o país, há um total de 546 pessoas internadas com complicações associadas à covid-19 (mais 28 do que no dia anterior), das quais 70 em unidades de cuidados intensivos (mais nove do que na véspera). Este é o número de internamentos mais elevado desde 23 de Maio, dia em que estavam internadas 550 pessoas (80 delas em unidades de cuidados intensivos).

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi aquela em que se registaram mais novos casos (198); segue-se a região Norte, com 191 casos; o Centro, com 36 casos; o Alentejo com 23 casos; o Algarve com 19 infecções; a Madeira com mais três casos; e os Açores com dois novos infectados.

A taxa de letalidade em Portugal é de 2,8%. Das 1925 pessoas que morreram, 86,6% tinham 70 ou mais anos.

Portugal registou na segunda-feira mais oito mortes e 623 novos casos de infecção – tendo registado também o maior número de internamentos em quase quatro meses. No mesmo dia, foi revelado o plano de Outono-Inverno para Portugal: está prevista a criação de uma task force para doentes não covid, a existência de unidades livres da infecção provocada pelo SARS-CoV-2 e vão ainda ser feitos mapas de risco epidemiológico para adaptar respostas ao risco local; mesmo ao ar livre, a DGS recomenda o uso de máscara em locais públicos muito movimentados e em que não seja possível manter o distanciamento de dois metros.

Em todo o mundo, foram infectadas mais de 31,3 milhões de pessoas; destas, 965 mil morreram e 21,5 milhões recuperaram.