Açores criam “incentivo financeiro” para quem realizar testes antes da viagem para a região

Longe vão os tempos da região “covid-free”. Os Açores não têm escapado à tendência registada no continente – e no resto do mundo – e, ao longo das últimas semanas, têm vindo a apresentar um aumento do número de infectados. A covid-19 já abrange quatro ilhas: São Miguel, Terceira, Pico e Graciosa. São Miguel, com 43 infectados, regista mais de dois terços do total dos casos na região.

Para travar a propagação da covid-19, o presidente do Governo dos Açores anunciou esta terça-feira novas medidas. Entre elas, encontra-se um “incentivo financeiro à realização de testes de despiste ao SARS-CoV-2 prévios ao embarque para a região a partir de zonas consideradas pela Organização Mundial de Saúde como zonas de transmissão comunitária activa ou com cadeias de transmissão local activas”, de acordo com as palavras de Vasco Cordeiro, que falava numa conferência de imprensa, no palácio de Sant’Ana, residência do Governo, em Ponta Delgada. Ou seja, estão incluídos, por exemplo, o continente português e os Estados Unidos da América, país com uma grande comunidade de açoriano-descendentes.

Este incentivo será “utilizável exclusivamente” em compras de “bens ou serviços na região”, como o caso da “restauração e animação turística”, tendo, também, o propósito de estimular a “actividade económica local”. O processo será o “mais simples possível” e o valor a “seu tempo será divulgado”.

A medida abrange também os testes realizados na rede de laboratórios convencionada pelo executivo açoriano no continente: ou seja, nesses casos, além de ter o teste pago pela região, o passageiro terá um vale para gastar em serviços quando chegar aos Açores. “O objectivo aqui é fomentar a realização de testes antes do embarque”, explica Vasco Cordeiro. Recorde-se que quem quiser viajar para os Açores tem duas opções: apresenta um teste negativo à chegada ou é testado aquando do desembarque.

Entre as outras medidas está a “aquisição de 100 mil testes rápidos”, que apresentarão resultados em “menos de meia hora”. Serão utilizados preferencialmente em “situações de alguma dimensão” e de forma “complementar” aos outros testes. Vasco Cordeiro também anunciou que os profissionais de saúde de São Miguel vão passar a ser testados de 15 em 15 dias, em vez de mensalmente, tal como os trabalhadores em lares para idosos e para pessoas com deficiência.

Ao nível da educação, o Governo Regional vai “dar orientação” para as escolas “só contarem com a presença física de pessoal docente e não docente” que tenha viajado para o exterior da região apenas após a “obtenção de dois testes negativos”, incluindo o realizado ao sexto dia. O executivo açoriano destacou que irá seguir a recomendação da Direcção-Geral da Saúde quanto ao uso de máscara em locais públicos com “grande concentração de pessoas”.

Registado primeiro caso de covid-19 em escola da região

O líder do Governo dos Açores aproveitou também para fazer um balanço dos números da pandemia na região. Cordeiro avançou que 73 pessoas já foram impedidas de viajar para o arquipélago depois de terem tido teste positivo no continente e que 71 pessoas derem positivo aquando do teste realizado à chegada. “Importa salientar que os testes realizados ao sexto dia após o primeiro teste, um procedimento que a nível nacional apenas é realizado nos Açores, já permitiram detectar mais de 40 casos positivos”, acrescentou o presidente do Governo, realçando que região dispõe de 82 ventiladores, 26 quartos de pressão negativo e capacidade para realizar 1800 testes por dia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“O sistema de testagem e detecção de casos positivos tem cumprido a sua função contribuindo de forma decisiva para a criação de condições de segurança para os açorianos”, afirmou Cordeiro, numa semana que não revelou indicadores positivos quanto aos números da pandemia. Na segunda-feira, foram detectados nove novos casos de covid-19 na região. O número diário mais alto de Setembro – mês em que, até agora, foi registada uma média diária de 2,5 novos casos. Esta semana foi também revelado que existem, actualmente, cinco cadeias de transmissão local em São Miguel (o número mais elevado de sempre numa só ilha), que envolvem 19 casos activos.

Também na segunda-feira ficou a saber-se que surgiu o primeiro caso de covid-19 numa escola da região. Uma criança do ensino pré-escolar de uma escola em Ponta Delgada acusou positivo. Terá sido infectada pela mãe, que, por sua vez, contraiu a doença no trabalho. O trabalho da mãe – a Inspecção Regional das Actividades Económicas, em Ponta Delgada – foi encerrado após três casos positivos. A escola do filho continuou aberta e o último comunicado da Autoridade de Saúde Regional avança que “todos os contactos próximos de alto risco” do caso positivo já foram testados e deram todos negativo.

Os Açores já registaram 277 casos de covid-19 desde o início da pandemia. Actualmente, existem 55 infectados no arquipélago: 43 em São Miguel, oito na Terceira, três no Pico e um na Graciosa. No total, 155 recuperaram e 16 morreram.