PS e PSD têm de renovar 33 presidentes de câmara

O PS tem 20 presidentes de câmara no limite do mandato, mais sete do que o PSD. No total, são 33 os presidentes do PS e do PSD que não se podem recandidatar nas próximas eleições locais no Outono de 2021. Na mesma situação estão três autarcas da CDU e um do CDS. Com a missão de recuperar o número de câmaras e de votos face a 2017, quando o PSD obteve um dos piores resultados de sempre, os sociais-democratas vão avançar agora, em Outubro, com a avaliação concreta dos candidatos, adiantou ao PÚBLICO José Silvano, secretário-geral do partido.

