Comissões de coordenação: seis candidatos para cinco cargos

Há seis candidatos às eleições indirectas para as cinco presidências das comissões de Coordenação e de Desenvolvimento Regional (CCDR), marcadas para 13 de Outubro. A José Apolinário, António Cunha, Teresa Almeida, António Ceia da Silva, Isabel Damasceno junta-se Roberto Grilo. Os primeiros cinco foram indicados pelo PS e pelo PSD, no âmbito do entendimento a que os dois partidos chegaram, já Roberto Grilo (da aérea do PSD), avança como candidato independente para disputar a CCDR do Alentejo, à qual preside.

