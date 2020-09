Associação Duarte Tarré tem 25 bolsas de estudo para universitários

Estão abertas as candidaturas para as bolsas individuais de estudo e mérito para o ano lectivo 2020/2021 da Associação Duarte Tarré (ADT). Este ano, a associação vai atribuir, no mínimo, 25 bolsas no valor de 1050 euros. Além da ajuda monetária, a instituição vai proceder à selecção de um padrinho ou madrinha para, ao longo do ano lectivo, prestar mentoria a cada candidato.

Este ano, o prazo de submissão das candidaturas vai ser diferente. Face ao contexto de pandemia que se vive no país e a nível mundial, a associação decidiu abrir as inscrições até 10 de Outubro. Os interessados podem inscrever-se através do formulário disponível no site da ADT.

Para receber este apoio, os alunos têm de apresentar uma média superior a 14 valores e ter até 25 anos. A atribuição da bolsa estende-se a todo o território português continental e insular. Em comunicado, a ADT destaca ainda a necessidade dos estudantes frequentarem uma licenciatura, mestrado ou doutoramento para poderem receber esta bolsa.

