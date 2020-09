Falemos então da deputada Hortense

O caso da deputada Hortense Martins não é bem um caso – é mais um sketch humorístico. A série de reportagens que José António Cerejo tem escrito sobre o microcosmos político de Castelo Branco parece um cruzamento de Fellini com Coppola, tão surreal é o compadrio, tão descaradas as estratégias de assalto aos dinheiros públicos e tão estapafúrdias são as desculpas dos envolvidos. Aquilo é comédia e tragédia unidas pelo nacional-porreirismo, porque o que cerze tudo isto é a eterna complacência das instituições para com a mais óbvia trafulhice, seja da comissão de ética da Assembleia da República, seja do próprio Ministério Público.

