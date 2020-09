Boris Johnson continua a dar motivos à Escócia para sonhar com a independência

Uma das primeiras tomadas de posição políticas de Boris Johnson, poucas semanas depois de vencer as eleições legislativas britânicas de 2019, que lhe abriram caminho para cumprir “Brexit”, foi dizer a Nicola Sturgeon, primeira-ministra escocesa, que o referendo à independência da Escócia, de 2014, foi um evento “que só acontece uma vez numa geração”. Por isso mesmo, sublinhou, as portas estão-lhe barradas para exigir ao Governo e ao Parlamento do Reino Unido uma nova votação secessionista.

Continuar a ler