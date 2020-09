Sete quilómetros de ciclovia ligam Batalha a Ourém

Os municípios da Batalha, no distrito de Leiria, e de Ourém, no distrito de Santarém, vão criar uma ciclovia com cerca de sete quilómetros de extensão, num investimento conjunto superior a meio milhão de euros.

“Com o intuito de promoverem junto das populações práticas de mobilidade activa ciclável com vantagens inequívocas para a Saúde, para a Economia e para o Ambiente”, os dois municípios procederam à submissão de uma candidatura conjunta no âmbito do “Portugal Ciclável 2030” e que visa a construção de uma ciclovia intermunicipal, anunciou nesta terça-feira a Câmara da Batalha.

A referida infra-estrutura, que apresenta um investimento conjunto superior a meio milhão de euros, vai interligar as localidades de São Mamede (Batalha) e de Fátima (Ourém).

Segundo a nota da Câmara da Batalha, este é um projecto intermunicipal que se enquadra “na disponibilização de soluções de mobilidade com zero emissões, em linha com as prioridades ambientais definidas pela União Europeia”.

“O município da Batalha encontra-se fortemente empenhado quanto à concretização de projetos no domínio da mobilidade para todos e da sustentabilidade ambiental, atendendo ao compromisso estabelecido pela Europa quanto a ser o primeiro continente neutro em 2050”, acrescenta a mesma nota.

Neste sentido, o município da Batalha informa que vai implementar, ainda em 2020, “diversos projectos, com destaque para a construção de um novo interface multimodal traduzido pela construção de uma paragem de autocarros, sistema de bike sharing (partilha de bicicletas) e a instalação de diversos pontos de recarga de veículos elétricos, estando já três instalados no concelho”.

Os projectos ligados à mobilidade suave incluem ainda a construção, a extensão e a melhoria de ciclovias e de vias pedonais já existentes.

Para o presidente da Câmara da Batalha, Paulo Batista Santos, “as questões da neutralidade carbónica e a aposta na mobilidade zero emissões constituem alguns dos grandes desafios da sociedade que não se podem adiar, atendendo às alterações climáticas”.

“As gerações vindouras não nos perdoarão se não adoptarmos e promovermos uma profunda mudança nos processos de mobilidade das populações”, acrescentou o autarca.