Wanderlust regressa a Lisboa para mais uma edição de ioga, meditação e música. Com transmissão em directo

Ainda o Wanderlust de 2019 não tinha decorrido e já a organização preparava a edição seguinte, que tinha em vista tornar-se um festival de três dias, com mais de quatro mil participantes. Com a chegada do coronavírus, os planos alteraram-se e o digital foi a solução encontrada. Assim, o evento deste ano vai dividir-se em dois momentos: um físico, a decorrer no dia 27 de Setembro, no jardim da Torre de Belém, em Lisboa, e outro, em simultâneo, em versão online, sendo que todas as palestras e sessões de meditação feitas ao longo do dia serão transmitidas em directo.

O Wanderlust costuma ser composto por um triatlo — corrida de 5 quilómetros, ioga e meditação. A primeira parte foi retirada da programação, mas as restantes vão manter-se, com a participação de Rute Carvalho, uma veterana nestas andanças, que irá fazer uma sessão de meditação guiada, em conjunto com a fadista Cuca Roseta. Será um momento único de fusão desta prática de bem-estar com o fado, que poderá ser acompanhado, de forma livre, através da plataforma do evento.

A vertente online permitirá levar o Wanderlust Live a todo o país, sendo que irão decorrer em cerca de 20 cidades de Portugal pequenos eventos que juntarão as comunidades aí situadas. “O professor vai reunir os seus 20 alunos e no momento da meditação todas as pessoas desses parques vão poder comungar esse momento. Basta ligarem-se através do website e podem ter os conteúdos todos”, diz Nuno da Silva Carvalho, da Soma, a empresa que promove o Wanderlust em Portugal.

O dia no jardim vai começar com uma aula de ioga guiada pelos professores Lea e Tarik, seguida da meditação guiada por Rute Carvalho com a participação de Cuca Roseta pelas 10h30, e de várias palestras sobre o bem-estar e a vida saudável com diversos oradores.

A edição deste ano traz outra novidade: o podcast 21 Dias de Positividade, com a apresentadora Fátima Lopes e Rute Caldeira, criado com o objectivo de introduzir a prática da meditação e do ioga a quem quiser iniciar este novo hábito. “Eu era muito céptico em relação a estas coisas. Hoje medito quase todos os dias porque sinto que me traz uma paz interior fantástica e que me ajuda”, revela Nuno da Silva Carvalho. “Passou a ser uma ferramenta que uso todos os dias.”

Ainda no campo auditivo, importa destacar também a introdução do Binaural Audio, uma experiência com um conjunto de sons utilizados para meditar, onde cada um está ligado a um elemento (ar, água, terra, fogo e éter). “O som binaural consegue estimular determinadas zonas do nosso córtex cerebral, onde se consegue ouvir em estéreo. Entra-se mesmo numa viagem sonora”, descreve o organizador do evento.

As entradas no evento físico são gratuitas, mas requerem inscrição, que pode ser feita através do EventBrite. Serão colocadas em prática todas medidas de segurança impostas pela Direcção-Geral de Saúde para que a lotação de 200 pessoas junto ao palco principal não corra riscos.