Susana Henriques: como ganhar o “bichinho” do exercício físico?

No segundo episódio do podcast Vitamina P, a jornalista Karla Pequenino conversa com Susana Henriques, instrutora de crossfit e personal trainer.

Ficou conhecida em 2011 como uma das primeiras participantes do programa Peso Pesado, na SIC. Na altura, tinha 170 quilos. Quase dez anos depois, 100 quilos mais leve, Susana é uma força da natureza a inspirar hábitos mais saudáveis, partilhando no Instagram as conquistas pessoais e as das pessoas que ajuda a treinar.

Nesta conversa, aproveitando uma pausa de almoço logo depois de treinar com alunos, Susana fala sobre a sua própria história, o “bichinho” do exercício, a importância do nutricionista e as diferentes maneiras de orientar e motivar os alunos nos treinos de crossfit, onde encontra sempre uma “forma de nos superarmos todos os dias”.

“Se o Peso Pesado salvou a minha vida, o crossfit mantém-me viva”, contra a treinadora nesta conversa do Vitamina P, onde descarta as receitas milagrosas e treinos que não combinam com o perfil de cada pessoa. “Encontrem qualquer coisa de que gostem, seja zumba, bicicleta, correr, nadar. Qualquer coisa que vos dê prazer.” O objectivo do treino, sublinha, é “as pessoas ganharem saúde”.

Ouvimos também uma das alunas da Susana, Maria Barros, de 22 anos, que começou a treinar pouco antes do confinamento e perdeu 19 quilos em seis meses, e que nos conta como manteve a motivação para treinar. Podemos adiantar uma das dicas: “Não impor prazos.”

Na rubrica “Há um estudo para tudo?”, a jornalista Karla Pequenino desmonta alguns mitos sobre o jejum intermitente.

