“Lotação esgotada”: Comboio Histórico do Douro prolongado no Outono

“Face ao sucesso da procura para o Comboio Histórico do Douro, que registou lotação esgotada em todas as circulações”, anuncia a CP – Comboios de Portugal em Portugal, foi decidido “prolongar a campanha 2020, por mais dois sábados, 3 e 10 de Outubro”.

Uma das razões para o “sucesso”, embora não a única, é óbvia: este programa especial sobre carris, que anualmente costuma decorrer no Verão e Vindimas, circula nesta temporada, devido à pandemia, com “limitação a dois terços da capacidade total": “o número de lugares oferecido é de 168 lugares, por circulação”, informa a CP.

A temporada já tinha sido prolongada no início de Setembro, com mais datas extra e uma viagem especial, marcada para dia 27, pensada inicialmente para fechar com chave de ouro: é “dedicada, em exclusivo, a profissionais de saúde”, destinando-se a “assinalar o reconhecimento a estes profissionais, pelo seu notável e imprescindível papel no combate à pandemia de covid-19”.

O comboio histórico

A composição do comboio histórico é formada por cinco carruagens de madeira, datadas do início do século XX, e a locomotiva a vapor, percorrendo o trajecto habitual, entre as estações do Peso da Régua e do Tua, com paragem no Pinhão e visita à Wine House.

O programa inclui cantares tradicionais da região e um brinde de vinho do Porto. O preço do bilhete varia entre 42,50 euros para adultos e 20 euros para crianças (4/12 anos). Há também descontos de 25% na compra de viagens combinadas, no comboio histórico e nos comboios alfa pendular, intercidades e regional, ida e volta de qualquer ponto do país.

O comboio parte da Régua às 15h28 e chega ao Tua às 16h35, regressando às 17h10 com chegada às 18h30 (aos domingos: 17h06/18h26). Mais informações no site da CP.

É obrigatório o uso de máscara a bordo.