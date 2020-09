Guarda inaugura quatro percursos pedestres no Dia Mundial do Turismo

O município da Guarda vai assinalar o Dia Mundial do Turismo, no domingo, com a inauguração de quatro percursos pedestres no concelho e a apresentação de um novo filme promocional do território.

Segundo o presidente da autarquia, Carlos Chaves Monteiro, a data será assinalada com a inauguração dos percursos pedestres das rotas do Jarmelo, do Azeite (Ramela -João Antão), das Barrelas (Famalicão da Serra - Videmonte) e da Cabeça Alta (Videmonte).

Devido às restrições causadas pela pandemia de covid-19, a inauguração será simbólica, “com o descerrar das placas no local de início das rotas, ficando para outra ocasião a realização do percurso por estes novos trilhos do território guardense”, referiu aos jornalistas o autarca, no final da reunião quinzenal do executivo.

Carlos Chaves Monteiro adiantou que a rede pedestre é constituída “por pequenas rotas que permitem desfrutar do património histórico e cultural e da envolvente paisagística e arquitetónica, valorizando a sua diversidade, através da prática de actividade física”.

“São quatro percursos certificados pela Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal, apresentando diferentes perspetivas do concelho e níveis de dificuldade, estando identificados no local com a sinalética oficial e utilizada em território português”, explicou.

Os novos percursos pedestres, que podem ser percorridos em grupo ou individualmente, estarão disponíveis no sítio oficial do município da Guarda na internet, com informação como a dificuldade, a distância e a altimetria.

No Dia Mundial do Turismo, a autarquia da cidade mais alta do país também vai proceder ao lançamento online (no site e nas redes sociais), de um novo filme promocional da Guarda.