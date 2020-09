Vasco Pascoal no quadro principal do Menorca Open

Pela segunda vez este ano, Portugal vai ter um representante masculino no quadro principal de um torneio do World Padel Tour (WPT). Depois de Diogo Rocha disputar os 16-avos-de-final do Valência Open ao lado de Juan Martín Díaz, Vasco Pascoal superou em Menorca cinco jogos na fase de qualificação e vai juntar-se às duas representantes portuguesas (Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo) que têm entrada directa no quadro principal.

A participação de Vasco Pascoal no sétimo torneio de 2020 do circuito mundial de padel começou no domingo, com uma vitória na segunda eliminatória da pré-qualificação. Ao lado do argentino Cristian Gutiérrez, o jogador de Lisboa, n.º 97 do WPT, afastou no dia seguinte mais duas duplas, e, na manhã desta terça-feira, conseguiu eliminar em três sets (7-6, 2-6 e 6-4) uma parelha que incluía o espanhol Aday Santana, 37.º classificado do ranking mundial.

A um jogo do quadro principal, Vasco Pascoal e Cristian Gutiérrez tiveram como último obstáculo os franceses Benjamin Tison e Jeremy Scatena, dupla que surpreendeu em Menorca ao afastar rivais melhor classificados, mas Pascoal e Gutiérrez não se deixaram surpreender pelos gauleses.

Com facilidade e em pouco mais de 25 minutos, o português e o argentino venceram o primeiro set, por 6-1, garantindo a vitória e o apuramento com um resultado de 6-3 no parcial seguinte.

Garantida a proeza de entrar no quadro principal, Vasco Pascoal e Cristian Gutiérrez vão voltar aos courts na ilha espanhola ao final da manhã desta quarta-feira, mas terão pela frente uma dupla de enorme qualidade: os argentinos Agustín Silingo e Martín di Nenno, oitavos cabeças-de-série do torneio.

Já Miguel Oliveira, antigo parceiro de Vasco Pascoal, teve menos sorte e foi afastado logo no primeiro jogo. O esquerdino foi batido por uma dupla da qual fazia parte o espanhol Antonio Luque, com quem Oliveira chegou a jogar este ano no WPT, com os parciais de 2-6, 6-4 e 1-6. Luque, que vive em Portugal e compete regularmente no circuito nacional, garantiu em Menorca pelo segundo torneio consecutivo a entrada no quadro principal do WPT.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No quadro feminino, Ana Catarina Nogueira e Sofia Araújo, que no passado domingo defrontaram-se no Porto na final do Open Jop Kia, prova do circuito nacional, vão fazer a estreia em Menorca nesta quarta-feira.

Nogueira, n.º 9 mundial, voltará a jogar com a argentina Delfi Brea e, a partir das 14h00, no Biosport Club Menorca, terá como primeiro obstáculo as espanholas Carmen Goenaga e Bea Caldera.

Sofia Araújo, ao lado de Virginia Riera, vai fazer a estreia duas horas mais tarde de Ana Catarina Nogueira e terá como rival nos 16-avos-de-final a dupla espanhola formada por Melania Merino e Esther Carnicero, que disputou a fase de qualificação.