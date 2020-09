PAOK de Abel Ferreira em desvantagem no play-off da Liga dos Campeões

O PAOK, comandado pelo treinador português Abel Ferreira, esteve nesta terça-feira a vencer em Krasnodar, mas saiu da Rússia derrotado da 1.ª mão do play-off de acesso à “champions”, por 2-1. Apesar do desaire, a equipa de Salónica garantiu um resultado que mantém os gregos com esperanças de conseguir pela primeira vez um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Nas restantes partidas, o RB Salzburgo confirmou o favoritismo em Israel e derrotou em Tel Aviv o Maccabi, por 1-2. Na República Checa, Slávia Praga e Midtjylland empataram a zero.

Depois de surpreender o Benfica de Jorge Jesus na 3.ª pré-eliminatória com uma exibição sóbria e eficaz, o PAOK de Abel Ferreira voltou a estar bem tacticamente perante um rival que entrava em campo como favorito.

No sudoeste da Rússia, na 1.ª mão do play-off de acesso à “champions”, a formação de Salónica colocou-se a vencer aos 32’, com um golo desenhado por dois jogadores que já alinharam em Portugal: Zivkovic ganhou espaço na esquerda e cruzou rasteiro para a entrada da pequena área, onde surgiu Pelkas a desviar de forma subtil para o fundo da baliza russa.

A vantagem helénica durou, no entanto, apenas meia dúzia de minutos. Giannoulis derrubou na área o francês Cabella e na transformação do penálti o sueco Claesson restabeleceu a igualdade.

Na segunda parte, o PAOK conseguiu neutralizar a equipa russa durante 25 minutos, mas aos 70’, após uma jogada de Petrov e Berg, Cabella fez o golo que dá vantagem aos russos para a viagem na próxima semana a Salónica.

Com o mesmo resultado, o RB Salzburgo deu um passo de gigante para voltar a marcar presença na fase de grupos. Os austríacos até estiveram a perder em Israel, mas deram a volta ao Maccabi com golos na segunda parte de Dominik Szoboszlai e Masaya Okugawa.

Num duelo que se previa equilibrado, ficou tudo na mesma: o Midtjylland empatou a zero em Praga frente ao Slavia e o confronto entre a equipa da República Checa e da Dinamarca será decidido na cidade dinamarquesa de Herning.