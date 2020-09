Michael Lonsdale e a sombra

Ainda há pouco mais de uma semana nos pudemos cruzar com ele, na televisão portuguesa. A RTP2 passava o belo filme de Peter Handke, A Mulher Canhota, e numa das primeiras cenas lá aparecia, quase furtivamente, Michael Lonsdale, na pele de um empregado de mesa de um restaurante de luxo, a servir o casal formado por Bruno Ganz e Edith Clever. A sua presença, como uma sombra elegante mas distante, sedutora mas fria, e a inquietação que resulta desta equação, funcionam como uma premonição para o que vai acontecer poucas horas depois ao casal Ganz e Clever.

Evidentemente, não será por esta cena, quase anódina e em óbvio registo de “participação especial”, que Michael Lonsdale (morto na noite de 20 para 21 de Setembro, aos 89 anos) será lembrado. Mas é uma cena tão boa como qualquer outra, ou até melhor do que muitas outras, para tentar encerrar o seu mistério enquanto actor de cinema; e enquanto actor de cinema, onde quer que fosse, onde quer que estivesse, o que quer que representasse, carregava sempre uma sombra, um lado escondido, uma verdade oculta.

Num obituário publicado no diário francês Libération, o crítico Luc Chessel falava do Mal, e de Lonsdale como um actor cuja persona cinematográfica o punha em permanente contacto com ele — e, quem sabe, talvez tenha sido isso que os produtores de 007 viram em Lonsdale quando o convidaram para o vilão de “Moonraker”, o papel por que o grande público mais o lembra (e que, sendo apenas uma alínea no percurso do actor, é sintomático de uma característica sua: o circuito constante entre o cinema mais radicalmente pessoal e idiossincrático e as suas expressões mais populares).

Talvez fosse o Mal, ou talvez não fosse nada de tão abstracto, apenas a coexistência da luz e da sombra como duas metades do mesmo rosto, uma a ocultar a outra. Outro que também viu isso em Lonsdale foi Luís Buñuel, que num pequeno papel no Fantasma da Liberdade fez igualmente rimar a elegância com uma sombria perversidade — Lonsdale era aí o cavalheiro distinto que se revelava adepto do sado-masoquismo e da chibatada de rabo ao léu. Outro pequeno papel, sim, mas mais um que sintetiza a aura do actor, e de resto a carreira de Lonsdale está cheia deles, breves irrupções a deixarem uma marca, presenças “en passant” que se incrustavam na memória do espectador.

Um grande “leitor"

Lonsdale, filho de mãe francesa e pai inglês, bilingue, filmou dos anos 50 ao ano passado — o seu último papel terá sido como Edgar Degas em Degas et Moi, uma curta de Arnaud des Pallières. A sua filmografia é imensa, como é imenso o seu trabalho em teatro (como encenador, como actor) e em telefilmes e em séries de televisão. Fez um pouco de tudo: experimentou ocasionalmente a realização, deu voz “off” a jogos de computador, publicou audiolivros (era um grande “leitor”, e nos últimos anos esse era um aspecto central no seu trabalho, em palco ou em gravação). Também escreveu e publicou vários livros, muitos deles explorando uma faceta importante da sua vida pessoal: a religiosidade e a fé católica.

Mas, como actor de cinema, uma revista exaustiva da sua obra precisaria de várias páginas. Esteve em Welles (O Processo), esteve em Losey (M. Klein), esteve em Marcel Hanoun (a tetralogia das 4 estações), esteve em Mocky, esteve em Ruiz (L’Eveillé du Pont d’Alma), esteve em Rivette (Out 1), e um etc. longuíssimo que inclui objectos tão populares como O Nome da Rosa (Annaud) e Munique (Spielberg). E esteve, vamos isolar aqui uma colaboração fundamental, em Marguerite Duras (colaboração que se estendeu ao teatro), nalguns dos objectos mais radicais dessa genialíssima realizadora que Duras também foi. Era ele, claro, o lancinante vice-cônsul de India Song, que desaparecia na sua própria sombra, varrido do campo, e ficavam só os seus gritos de dor passional pela personagem de Delphine Seyrig, certamente entre os mais assombrosos minutos de toda a história do cinema.

Num livro autobiográfico recente (o seu Abécédaire pessoal), Lonsdale contava que Delphine Seyrig foi a grande paixão da sua vida, não correspondida ou não respondida (“elle n’était pas libre”), e que depois de um desgosto tamanho lhe tinha sido impossível “voltar a amar alguém”. Eis o que, retrospectivamente, carrega ainda mais essas cenas e essa personagem de India Song — há sempre mais uma sombra em Lonsdale. Nos últimos anos, foi Manoel de Oliveira, na sua última longa-metragem, quem o fez contracenar com ela, porque foi Lonsdale o Gebo e a sombra de Gebo e a Sombra. O acaso faz bem as suas sínteses.

Lonsdale era um colosso, morreu poucos meses depois de outro colosso (Michel Piccoli), e a pouco e pouco o grande cinema europeu das décadas da modernidade vai perdendo os seus pontos de referência. Estamos, objectivamente, mais pobres.