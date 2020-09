Empresa japonesa lança lâmpada UV que inactiva coronavírus sem efeitos nos humanos

Uma empresa japonesa desenvolveu uma lâmpada de radiação ultravioleta que inactiva o novo coronavírus, recorrendo a um comprimento de onda que um estudo científico diz ser inócuo para os seres humanos. A lâmpada Care 222 foi desenvolvida pelo fabricante de equipamentos de iluminação Ushio em colaboração com a Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, para potencial uso na desinfecção de espaços com grande afluência e elevado risco de contágio, como instituições médicas, transportes públicos ou escritórios.

As lâmpadas de luz ultravioleta são utilizadas há muito como meio de esterilização, especialmente nas indústrias médicas e de processamento alimentar, mas os raios ultravioleta convencionalmente usados causam cancro de pele e problemas oculares, pelo que não podem ser utilizados em espaços lotados. A nova lâmpada emite raios ultravioleta com um comprimento de onda de 222 nanómetros, em vez dos convencionais 254, o que a torna inócua para os seres humanos, afirma a empresa nipónica no seu site.

Segundo a Ushio, nesse comprimento de onda, os raios ultravioletas não podem penetrar na superfície da pele ou dos olhos para causar danos genéticos que provocam cancro e outras doenças. Um estudo da Universidade de Hiroxima publicado este mês no American Journal of Infection Control confirmou que os raios ultravioletas utilizados na nova lâmpada são eficazes contra o coronavírus. Em Julho, um outro estudo publicado na Scientific Reports por investigadores da Universidade de Columbia já tinha demonstrado a segurança e eficácia deste método para inactivar o vírus do ar, com diferentes resultados para diferentes durações da exposição a estas doses limitadas de radiação ultravioleta.

Segundo a Ushio, quando emite luz a partir do tecto, a lâmpada Care 222 inactiva 99% dos vírus e bactérias no ar e em superfícies até três metros quadrados num raio de 2,5 metros. Actualmente, a empresa apenas aceita encomendas de instituições médicas, mas planeia expandir a produção e alargá-la a outros sectores, de acordo com a informação publicada esta terça-feira pela agência noticiosa Kyodo.

De acordo com o jornal The Japan Times, a lâmpada tem aproximadamente o tamanho de um livro e custa 300 mil ienes (cerca de 2442 euros).