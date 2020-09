Covid-19: o que vai mudar com as primeiras vacinas?

Cuidado com as expectativas. Resumidamente, esta é a mensagem principal de um comentário sobre as promessas das vacinas de primeira geração para a Covid-19 publicado esta semana na revista científica The Lancet. O artigo destaca que há ainda muita coisa que não sabemos sobre as estratégias e resultados da imunização, avisando que é expectável que o efeito protector não será muito sentido na transmissão da doença mas sobretudo na gravidade da manifestação dos sintomas. Acreditar que a vacina vai permitir regresso à normalidade “pré-covid” é uma ilusão, avisam os cientistas.

Continuar a ler