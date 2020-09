Em 13 anos, a Terra perdeu quase dois milhões de quilómetros quadrados de ecossistemas intactos

Uma equipa internacional composta por 17 cientistas e liderada pela Universidade de Queensland, na Austrália, mapeou as áreas do planeta onde a pressão humana se intensificou ao ponto de um ecossistema já não poder ser considerado intacto. O estudo revelou que, entre 2000 e 2013, quase dois milhões de quilómetros quadrados – uma área equivalente à superfície do México ou mais de 20 vezes o território de Portugal– de ecossistemas intactos perderam-se, tendo sido altamente modificados pela actividade humana. Os investigadores alertam que esta perda tem profundas implicações para a biodiversidade e para os seres humanos que dependem dos serviços que os ecossistemas intactos proporcionam, tais como a regulação climática ou o fornecimento de água.

