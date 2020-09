Procura de casas para alugar no OLX caiu 88% entre Maio e Agosto

Muitas casas para arrendar, mas poucos inquilinos interessados. O período entre Maio e Agosto deste ano foi de intensa actividade no OLX por parte dos que procuram colocar os seus quartos para arrendar, mas a procura caiu a pique em relação ao mesmo período do ano passado. Ao longo dos últimos quatro meses, a procura para arrendar caiu 88% em relação a 2019, apesar da intensificação da procura por casas de férias no final do estado de emergência.

A maior parte da procura centra-se em Lisboa, com 62,5% dos casos. Segue-se o Porto, com 16,1% da procura e Setúbal, com 12,4%.

A resposta para a falta de interessados em quartos no OLX está sobretudo relacionada com a pandemia. Segundo informou a plataforma em comunicado, a queda na procura de casas deve-se a “uma realidade que tem sido muito falada desde o surgimento da pandemia, nomeadamente no que concerne à falta de turistas no território nacional e à consequente necessidade dos proprietários de alojamento local darem outro uso aos seus imóveis”, disse a brand manager do grupo OLX Portugal, Andreia Pacheco.

A consequência, diz Andreia Pacheco, é uma “subida brutal da oferta” de quartos para arrendar, com a descida dos preços a acompanhar o crescimento de novos anúncios, “sobretudo em regiões onde estes estavam claramente inflacionados”.

Em Lisboa, o preço médio por mês de quartos para arrendar no OLX caiu drasticamente de 633 euros para 368 euros (-42%). A segunda maior descida registou-se em Viana do Castelo, onde os preços caíram de uma média de 233 euros por mês por quarto para 196 euros (-16%).

No sentido inverso, em muitas regiões os quartos para arrendar no OLX registaram uma ligeira subida nos preços por mês. Em Coimbra e Viseu, os quartos tornaram-se exponencialmente mais caros – os quartos nas cidades registaram um crescimento de 32% e 38%, respectivamente, no preço médio por mês. No Porto, o preço médio por mês em quartos para arrendar subiu 11%, de 278 euros para 309 euros por mês.

Apenas uma cidade, Aveiro, não sofreu praticamente nenhuma alteração no preço médio por quarto nos anúncios no OLX. Os quartos mais baratos anunciados na plataforma ficam na Guarda, onde o preço médio para um quarto para arrendar é de 136 euros por mês.

Por outro lado, a oferta de quartos para arrendar subiu a pique. Segundo a plataforma, em relação ao período entre Maio e Agosto de 2019, a oferta disparou em 222%. Só durante o mês de Julho, o número de novos anúncios para quartos para arrendar subiu 1485% (de 106 novos anúncios em Julho de 2019 para 1664 novos anúncios em 2020).

Os dados apresentados pelo OLX mostram que “se tivermos em consideração apenas 2020, regista-se uma subida de 430% de Abril para Maio ao passar-se de 853 para 4519 novos anúncios publicados”.

As palavras mais pesquisas no OLX relativamente à procura focaram-se na Área Metropolitana de Lisboa (AML). Seja durante o período antes da covid-19 se instalar em Portugal e do estado de emergência ser decretado, seja durante o confinamento ou, até 31 de Agosto, durante o desconfinamento, as palavras mais pesquisas no site foram “amadora”, “almada”, “sintra”, “cascais” e “odivelas”.