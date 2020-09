Covid-19: Centro Social Bonitos de Amorim na Póvoa de Varzim fechou portas

O Centro Social Bonitos de Amorim fechou portas na quarta-feira, depois de terem sido detectados vários casos de infecção pelo novo coronavírus e assim deverá permanecer até 30 de Setembro.

A notícia foi avançada pelo Jornal de Notícias, tendo o PÚBLICO confirmado com o presidente da instituição, Domingos Santos, que há, neste momento, oito funcionários do infantário infectados, um do centro de dia, dois do ATL, e uma criança de dois anos, além do próprio presidente. Estão todos em casa. Domingos Santos diz que este é o número no momento, mas que “amanhã” poderá ser diferente.

AO PÚBLICO, Domingos Santos explicou que, por ordem do delegado de saúde regional, os vários serviços deste centro foram encerrados: do berçário à creche, passando pelo jardim-de-infância e pelo ATL, do Centro de Estudos ao Centro de Dia: “Só não parou o apoio domiciliário. Só está aberta a parte administrativa, para dar informações, e a parte da cozinha por causa do apoio domiciliário. São duas pessoas na cozinha e seis no apoio domiciliário”, explicou Domingos Santos, acrescentando que, entre os funcionários infectados, há já dois que já tiveram um resultado negativo nos testes feitos. Esses dois funcionários, um do ATL e outro do infantário, já tinham ficado em casa antes do encerramento, por terem regressado de férias com sintomas. O presidente estima que as idades dos funcionários infectados se situem entre os 25 e os 50 anos.

“Estamos a seguir todas as ordenas do delegado de saúde da zona, da Póvoa de Varzim”, garante.

De acordo com o Jornal de Notícias há, ainda na Póvoa de Varzim, “vários alunos infectados na academia AM Dance Studio” e que, “por causa de um desses casos, está em isolamento preventivo” também “uma turma do 4.º ano no Grande Colégio”. O mesmo jornal adianta são “duas dezenas de alunos” que “começarão, a partir de amanhã, com aulas à distância”.