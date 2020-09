Chumbos afastam alunos estrangeiros do ensino secundário

O ensino secundário é o nível de escolaridade com menos alunos estrangeiros matriculados em Portugal, reunindo apenas 15% do total de estudantes com outras nacionalidades que se encontravam inscritos por cá em 2018/2019, último ano com dados divulgados pela Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC).

Continuar a ler