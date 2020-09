PS prepara sessão legislativa confiante num acordo à esquerda

O grupo parlamentar do PS reúne-se nesta terça-feira para preparar a sessão legislativa que agora começa, confiante que os seus parceiros à esquerda recordem o “caminho de boa memória” percorrido durante o primeiro Governo de António Costa e que voltem a unir-se para o período difícil que se avizinha.

Os socialistas juntam-se logo pela manhã no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, para um dia de trabalho que será aberto pelo secretário-geral do partido e primeiro-ministro, António Costa. “Connosco, todos contam”, será o lema do dia de reflexão.

“O grande objectivo é preparar a sessão legislativa que aí vem, mas não só. O grupo parlamentar do PS quer também dar contributos para o plano de recuperação”, disse ao PÚBLICO Ana Catarina Mendes, líder da bancada socialista.

Para o debate, foram escolhidos temas que a bancada do PS quer aprovar nesta sessão legislativa, como trabalho, acção climática e ordens profissionais.

“Isto não quer dizer que nos vamos ficar por aqui em tempos tão difíceis que estamos a viver. Vamos também abordar temas igualmente importantes como o combatecomo o combate às desigualdades e pobreza, um melhor Serviço Nacional de Saúde. Enfim, temas que já eram centrais e que a bancada já vinha a trabalhar, mas, agora, têm de ser vistos com outro olhar, face a tudo o que a pandemia provocou”, acrescentou a líder parlamentar, revelando que os socialistas pretendem também lançar iniciativas legislativas de apoio à infância e juventude.

António Costa afirmou em meados de Agosto que existem “excelentes condições” para um acordo “no horizonte da legislatura” entre os partidos de esquerda. Outros dirigentes socialistas também já vieram dizer que esse acordo era desejável.

Ana Catarina Mendes manifesta-se “confiante” que esse acordo possa vir a ser uma realidade. Lembra os “objectivos que foram alcançados” quando esse acordo foi uma realidade durante o mandato do anterior Governo e até faz uma espécie de apelo aos antigos parceiros para “o caminho de boa memória” que foi percorrido no passado.

Depois da sessão de abertura a cargo de António Costa, marcada para as 10h30, os deputados socialistas terão um período de debate interno sem a presença da comunicação social. A sala será reaberta pouco antes da hora de almoço para uma intervenção de José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do PS.

Já da parte da tarde, será a vez de Duarte Cordeiro, secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, se dirigir à plateia, seguindo-se os debates temáticos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O vice-presidente do grupo parlamentar do PS, Luís Testa, abordará as questões laborais em torno “nova regulamentação do teletrabalho”.

Já o dirigente socialista Hugo Pires e o deputado Ricardo Pinheiro apresentam os princípios do projecto para a criação de uma “Lei de Bases do Clima” e as deputadas Constança Urbano de Sousa e Joana Sá Pereira falam sobre o novo estatuto das ordens profissionais”.

A jornada no CCB serve também para substituir a reunião do PS com o primeiro-ministro, em São Bento, para dar os seus contributos para a preparação do Plano de Recuperação e Resiliência.