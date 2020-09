O que mais preocupa os partidos no plano de Costa Silva

António Costa recebe esta segunda e terça-feira os partidos para falar sobre o Plano de Recuperação e Resiliência, cuja primeira versão tem de entregar em Bruxelas a 15 de Outubro. Na semana passada, o Governo recebeu das mãos do gestor António Costa Silva a versão final da Visão Estratégica que servirá de base ao plano nacional para recuperar a economia no pós-pandemia. E os partidos tiveram a oportunidade de ouvir Costa Silva no Parlamento. Eis as pistas que deixaram sobre o que mais os preocupa.

Continuar a ler