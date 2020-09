Partidos em São Bento: o plano que tem “uma página em branco” e que “deixa a classe média de fora”

António Costa começou a apresentar as linhas gerais do Plano de Recuperação e Resiliência aos partidos. O primeiro-ministro quer um consenso político alargado, mas à saída dos encontros os partidos têm deixado críticas à estratégia do executivo, que prevê que a fatia de leão dos 12,9 mil milhões de euros em subvenções públicas seja destinada ao Serviço Nacional de Saúde (SNS), habitação e políticas sociais. À direita, as críticas centram-se na concentração de verbas para o Estado e à esquerda fala-se na ausência de medidas para os trabalhadores.

João Cotrim de Figueiredo, deputado da Iniciativa Liberal, disse o Plano que o Governo está a preparar parece ser “um decalque” da Visão Estratégica entregue por António Costa Silva e considerou que esta era uma “oportunidade perdida” ao destinar apenas “menos de um terço” das verbas para políticas geradoras de riqueza.

Manuela Cunha, do PEV, também falou em oportunidade perdida. No entanto, o partido mostrou disponibilidade para contribuir para o plano final, tudo fazendo para que as verbas “sejam bem utilizadas”. A dirigente de Os Verdes deu como o exemplo o caso da barragem do Pisão. “É fundamental que seja determinado que esta construção não sirva para rega de espécies mais intensivas como o olival, mas sim para espécies que preservem o equilíbrio ambiental”.

Jerónimo de Sousa, o líder comunista, saiu da reunião com o primeiro-ministro lamentando que o plano tenha uma “uma página em branco em matéria de valorização do trabalho e dos trabalhadores” e que nada seja dito sobre construção de hospitais, aposta em creches e investimento em lares. O secretário-geral do PCP defendeu ainda que as infra-estruturas devem ter uma “componente de produção nacional”.

O líder do PAN queixou-se que o modelo económico presente no plano seja “obsoleto”, por estar assente na extracção de recursos e pediu uma aposta mais forte no ambiente. “Não está bem definido no programa quais são as medidas do Governo para alterações climáticas”, disse André Silva.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Chega, que foi o primeiro partido a ser recebido da parte da tarde, considerou que a “classe média fica de fora deste plano”. André Ventura criticou o facto de a verba prevista para habitação se destinar “a habitação pública”, ou seja, “para os mesmos” [de sempre] e criticou ainda a diferença de aposta do Governo na digitalização das empresas e da Administração Pública. De acordo com o documento que o executivo entregou aos partidos com as linhas gerais do plano, para a digitalização da Administração Pública serão canalizados 1800 milhões de euros, enquanto para as empresas vão 500 milhões de euros. Ventura levantou ainda dúvidas sobre as formas de financiamento que a Comissão Europeia irá encontrar para subsidiar os países. “Que novos impostos europeus serão criados?”, perguntou.

Francisco Rodrigues Santos, líder do CDS, saiu do encontro a dizer que o Estado “não pode ficar com a maior parte destes apoios”. “É preciso que o Estado injecte liquidez na economia”, disse, acrescentado que este Plano “não pode ser uma lista de compras e obras públicas” em vez de um Plano de reformas. O líder do CDS quer apoio às famílias, redução de impostos e um Estado forte na áreas social, da saúde e da segurança. Francisco Rodrigues dos Santos não quer que a execução e alocação destas verbas seja “uma festa do bloco central”.