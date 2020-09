As dores de crescimento do Chega fazem-se de guerrilhas, queixinhas e apelos à união

É um retrato habitual nos partidos maiores: os congressos são aproveitados para deixar críticas e queixas, revelar as tricas e guerrilhas pelo poder concelhio, expor desavenças no seio de equipas, apontar o dedo aos órgãos de jurisdição. Com quase ano e meio e um alastramento eleitoral que surpreendeu a concorrência e em boa medida até os próprios, o Chega vive já essas dores de crescimento e isso ficou bem patente na convenção do partido, em Évora.

