No Dia Internacional da Paz, “um manifesto de amor e esperança no futuro”

A 21 de Setembro, por iniciativa das Nações Unidas (ONU), celebra-se o Dia Internacional da Paz, "um dia dedicado ao fortalecimento dos ideais de paz através da observação de 24 horas sem violência, de cessar-fogo". Neste ano atípico, marcado pela pandemia de covid-19, a ONU dedica o dia ao tema "Shaping Peace Together" (construir paz em conjunto, tradução livre). "Tornou-se mais claro do que nunca, em 2020, que não somos inimigos uns dos outros", declara a organização mundial no site oficial. "O nosso inimigo comum é um vírus incansável que ameaça a nossa saúde, a nossa segurança e modo de vida. A covid-19 entregou o mundo ao tumulto e forçou-nos a recordar que aquilo que acontece numa parte do planeta tem impacto sobre todos os povos."

Foi para nos recordar da existência deste dia que a plataforma digital dedicada à fotografia Agora Images criou o prémio #Peace2020, que contou com a participação de 11.500 fotógrafos "de todos os cantos do mundo". A fotografia do queniano Ibrahim Rashidke, que descreve seis homens em torno de uma bandeira branca, símbolo de paz, foi a grande vencedora do concurso. À organização Ibrahim declarou que deseja, com a fotografia que criou, "lembrar todas as vidas perdidas em contexto de violência e guerra por todo o mundo", assim como "espalhar uma mensagem de paz e esperança para o combate à indiferença". Todos os retratados foram vítimas da violência pós-eleitoral no Quénia, em 2007, "que forçou as suas famílias a abandonar as suas casas". Octavi Royo, um dos fundadores e director da plataforma, considera que a fotografia vencedora é "um manifesto de amor, esperança no futuro". "Quando ambos os lados de um conflito declaram paz, as fronteiras esbatem-se e os oponentes transformam-se numa só comunidade", conclui, desejando um Feliz Dia da Paz.