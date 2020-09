Idosos e centros de saúde

Pretendo expressar a minha indignação pela situação actual dos serviços médicos do país, em especial do centro de saúde que conheço, localizado em Sacavém. Há vários meses que a única forma de contactar o centro é por e-mail (o telefone há muito que deixou de ser atendido). Ora, o meu pai tem 89 anos e está naturalmente aflito com a pandemia e como não tem computador, procura incessantemente ser observado de forma presencial, o que se tem revelado impossível. Compreendo as dificuldades dos médicos, mas é insuportável para os idosos o ostracismo a que são sujeitos. Este facto obrigou-me a levar o meu pai em duas ocasiões distintas à urgência do Hospital de S. José, com todos os riscos que tal deslocação acarreta. Por último, os e-mails que agora envio em nome do meu pai para o centro de saúde têm uma resposta automática: “são muitos e não é possível prever prazo de contacto!” Alguém já equacionou o que efectivamente isto representa para os idosos deste país que se sentem abandonados à sua sorte?

António Oliveira, Lisboa

Pequenos ditadores

Alguns presidentes de câmara decidiram ser epidemiologistas e não só recomendam que se use máscara na rua como pedem ao Governo que a torne “obrigatoriedade legal”. Estes pequenos ditadores querem emitir as suas próprias regras restritivas sob pretexto de proteger a saúde pública e esquecem-se dos doentes não covid, não se preocupam em saber se os seus munícipes já têm acesso aos milhões de consultas presenciais que não foram realizadas nos centros de saúde locais, aos exames, internamentos, ao mais de um milhão de consultas hospitalares que não foram efectuadas e às 100 mil cirurgias que não foram executadas. Informem-se antes sobre o número de pessoas que morrem diariamente com outras patologias devido a recursos desviados pela pandemia que muitos mandões insistem em transformar num pandemónio de medo.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Comissão da (des)honra

Custa a entender que António Costa, primeiro-ministro de Portugal, tenha aceitado fazer parte da comissão de honra da candidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica, como se não chegassem os inúmeros escândalos envolvendo políticos em 45 anos de democracia. Ou o benfiquismo de Costa é imenso, ou o poder de persuasão de Vieira é infinito. “Como quem não quer a coisa”, o presidente do Benfica mostrou que comissões de honra é um entra e sai sem um pingo de vergonha. A atribuição viciada de recursos no Tribunal da Relação de Lisboa faz lembrar os inúmeros casos de resultados viciados no desporto-rei. Se Luís Filipe Vieira for condenado na Operação Lex, Costa também não sai pelo seu pé do Governo?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

PÚBLICO ERROU

Um erro no Espaço Público na edição de sábado levou-nos a trocar a ordem das setas no texto sobre a desistência da chefe de Estado interina da Bolívia em avançar com uma candidatura presidencial. Jeanine Añez aparece aí a subir, quando deveria estar a descer.