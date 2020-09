Salvini não consegue tirar a Toscana ao Partido Democrata e passa a ser um líder ameaçado

O candidato do Partido Democrata (PD) às eleições regionais na Toscana derrotou a sua adversária da coligação de direita, de acordo com os primeiros resultados revelados ao fim da tarde desta segunda-feira. O resultado é um forte golpe nas ambições traçadas pelo líder da Liga, Matteo Salvini, que fica numa posição de extrema fragilidade.

Mais de 18 milhões de italianos foram chamados a votar em eleições em sete regiões – Toscana, Veneto, Ligúria, Apúlia, Campânia, As Marcas e Vale d’Aosta (região francófona com o seu próprio sistema partidário) – que se prolongaram por dois dias para evitar ajuntamentos nos locais de voto. Em todo o país também se votou num referendo para diminuir o número de parlamentares.

À superfície, a jornada eleitoral foi positiva para a direita, que se conseguiu manter no poder nas duas regiões que já governava – o Veneto e a Ligúria – e venceu em As Marcas, até agora governada pelo PD. No entanto, era no duelo na Toscana que todas as atenções se concentravam.

A região é um bastião histórico da esquerda que, nas suas várias mutações, sempre a governou. Uma vitória da coligação liderada pela Liga na Toscana seria um impulso fundamental para que a direita voltasse ao poder a nível nacional. O próprio Salvini reconheceu essa possibilidade quando fechou a campanha em Florença, este fim-de-semana, onde prometeu regressar como chefe de Governo.

As projecções baseadas nos primeiros resultados oficiais atribuíam ao candidato do PD, Eugenio Giani, cerca de quatro pontos de vantagem sobre a candidata da direita, Susanna Ceccardi, uma escolha pessoal do líder da Liga, cuja derrota acentua ainda mais o dia mau para Salvini.

As más notícias para o homem-forte da Liga não ficaram por aqui. No Veneto, o actual governador Luca Zaia alcançou uma vitória retumbante, com mais de 70% dos votos, reforçando o seu desafio interno a Salvini como alternativa à liderança do partido.

Por apurar estão os resultados na Apúlia, actualmente governada pela esquerda, mas onde a coligação de direita tem boas possibilidades. As projecções indicam uma disputa taco-a-taco.