Italianos aprovam referendo constitucional, Movimento 5 Estrelas descansa

As urnas fecharam pelas 15h (14h em Lisboa) e durante algumas horas só há sondagens à boca das urnas para analisar. Os primeiros números não permitiam antecipar vencedores e derrotados nas regiões mais importantes, a Toscana e a Apúlia, mas não deixavam dúvidas quanto aos resultados do único voto nacional nesta jornada eleitoral em Itália – a esmagadora maioria dos italianos votou “sim” no referendo constitucional sobre a redução do número de deputados e senadores.

