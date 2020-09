Morte da juíza Ruth Bader Ginsburg, aos 87 anos, deixa em aberto mais uma vaga no Supremo do país, que o Presidente Trump e a maioria republicana no Senado vão tentar preencher o mais rapidamente possível.

Subscreva o programa Fogo e Fúria no iTunes, SoundCloud, Spotify e nas aplicações para podcasts. Descubra outros programas em publico.pt/podcasts.​