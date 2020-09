“Trump e Almagro trabalharam muito” para a América Latina voltar a ser a quinta dos EUA

Para Guillaume Long não houve fraude na eleição presidencial de 2019 na Bolívia. A mesma que a Organização de Estados Americanos (OEA) adjectivou como fraudulenta, o que levou a protestos nas ruas, movimentações das Forças Armadas e a demissão de Evo Morales, que tinha sido reeleito na primeira volta. O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros equatoriano trabalha agora como analista político de um think tank norte-americano, o Center for Economic and Politic Research (CEPR), que analisou pormenorizadamente os argumentos da OEA e acusa a organização liderada pelo uruguaio Luis Almagro de “erro ou má-fé”.

