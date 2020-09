“Desrespeito e mentira”: Rui Moreira admite levar UEFA a tribunal após cancelamento da Supertaça europeia no Porto

Rui Moreira diz ter esperado o “tempo suficiente” por uma explicação da UEFA, mas, permanecendo o silêncio e a ausência de comunicação desta entidade, decidiu agora dar um passo em frente. Depois do cancelamento da Supertaça europeia no Porto ter sido feito sem qualquer aviso ao município, o autarca escreveu uma carta ao organismo gestor do futebol na Europa onde pede explicações e uma reparação dos “prejuízos” causados à cidade. Se não houver acordo entre as partes, o presidente da Câmara do Porto admite chegar aos tribunais, revelou na reunião de câmara desta segunda-feira, depois de ter partilhado com os vereadores da oposição a missiva enviada à UEFA a 16 de Setembro. “Espero ter uma resposta. Se não, creio que em Genève, que é onde é a sede da UEFA, há tribunais e, se for caso disso, trataremos em sede própria.”

Foi a vereadora da CDU, Ilda Figueiredo, quem pediu a palavra para classificar de “inadmissível” o comportamento da UEFA, falando numa “discriminação clara da cidade” não só por parte desse organismo, mas também pelo próprio primeiro-ministro e Presidente da República “que tanto apoio deram para que em Portugal se realizasse a Liga dos Campeões, em Lisboa”, e que, no caso da Supertaça europeia “nada” disseram.

Rui Moreira agradeceu a menção, pediu para distribuir a carta pela comunicação social e revelou os meandros da história até agora desconhecida. Segundo o autarca, a informação de que o Estádio do Dragão já não seria palco da final deste evento chegou-lhe na mesma altura em que soube que Portugal iria candidatar Lisboa à final da Liga dos Campeões. Uma decisão que não dizia respeito à sua autarquia e que, por isso, não o preocupou, garantiu. “O que não me pareceu razoável foi que, como moeda de troca, e sem que fossemos ouvidos quer pela UEFA quer pela Federação [Portuguesa de Futebol], fomos apenas informados por esta, a final da Supertaça já não poderia ser no Porto.”

Ao autarca do Porto não foi dada nenhuma “explicação razoável” para este cancelamento. Mas “o pior” estaria ainda para vir, quando verificou que a UEFA invocou a situação pandémica na cidade para cancelar o evento, inicialmente marcado para Agosto e entretanto adiado para 24 de Setembro. “Isso é absolutamente inaceitável, contribui para o desrespeito relativamente à cidade do Porto e além disso é mentira”, apontou Moreira, recordando que à data da decisão da UEFA a pandemia apresentava valores consideravelmente mais elevados na região de Lisboa do que no Porto.

“Não podemos aceitar não ter havido nenhum contacto connosco e publicitarem nos sites deles coisas que são objectivamente mentira”, afirmou Rui Moreira, lamentando que a UEFA não tenha admitido que o cancelamento se deveu ao facto de não quererem realizar dois eventos relevantes no mesmo país no mesmo ano. Isso, disse, não seria surpreendente: “Já estamos habituados a que seja assim”, afirmou, aludindo à prioridade dada à capital.

Para a Câmara do Porto, a decisão da UEFA acarreta “prejuízos decorrentes da alteração do evento ao nível da logística e infra-estrutura já executadas” e também “prejuízos de imagem e reputacionais, na medida em que os adeptos, toda a comunidade futebolística, e também outros potenciais visitantes e organizadores de eventos, presumirão que a nossa cidade não é segura por causa da pandemia de Covid-19”, lê-se na carta. O facto de a cidade ter esse evento programado, recordou Rui Moreira, impediu-a de organizar ou receber outros, como a Volta a Portugal em bicicleta.

Pela “notória falta de fundamento justificativo” para o cancelamento do evento, a autarquia avisa a UEFA que “não deixará de reclamar a reparação de todos os prejuízos que lhe estão a ser causados com esta decisão”, mostrando-se, ainda assim, disponível para a “discussão desta decisão e alcance de uma solução favorável para todos”. Tal, acrescentou Rui Moreira, poderá passar por uma compensação financeira ou pela promessa de a Supertaça europeia ser realizada no Porto daqui a dois anos.