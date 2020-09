Como se pensa e escreve sobre comida? Ricardo Dias Felner, O Homem Que Comia Tudo, explica

Anuncia-se como um curso “para todos os que gostam de comida, que fazem dela a sua profissão ou que gostariam de a fazer”. Ricardo Dias Felner, autor do livro e do blogue O Homem que Comia Tudo, leva até ao Porto o seu Curso de Escrita e Cultura Gastronómica, que arranca no dia 24 e se prolonga até 10 de Outubro, no espaço do Manna Porto.

