O festival que abre jardins “secretos” de Lisboa volta em Outubro

Depois do encontro primaveril em Julho passado, já enquadrado nas linhas da pandemia, o evento volta a abrir os portões de vários espaços espalhados pela cidade, património público e privado, dos jardins mais célebres aos recantos quase secretos.

Nestes Jardins Abertos com cheiro a Outono, e porque como refere a organização “a natureza não foi cancelada”, cabem estufas, plantas, jardins de Inverno, visitas, percursos guiados por especialistas, mercadinhos e oficinas, que convidam à descoberta da paisagem natural urbana mas também promovem a consciência ambiental, com as mãos na massa e os pés assentes na terra.

O programa, com uma abordagem informal e aberto a todas as idades, leva o público a entrar no mundo da jardinagem, paisagismo, botânica, cultura e sustentabilidade através de um roteiro que pode ser visto ao vivo e a cores, cumprindo os requisitos em vigor, mas também virtualmente, a partir das redes sociais (Facebook e Instagram) e no site do festival. É por lá que passam as ofertas especiais, fruto de parcerias com marcas portuguesas e de outras paragens, e onde será divulgado, a 1 de Outubro, o mapa completo dos espaços e actividades que farão parte da edição deste ano, que traz na esteira a distinção de Lisboa como Capital Verde Europeia.

Aline Macedo Aline Macedo Aline Macedo Aline Macedo Aline Macedo Fotogaleria Aline Macedo

Para já, o alinhamento tem lugares reservados para o mercado de plantas no Jardim do Príncipe Real, no último dia, e para as Varandas Verdes, uma acção promovida pela empresa Planta Livre, que põe grupos de vizinhos a fazer jardinagem colectiva nas fachadas de quatro edifícios. Os interessados em participar neste momento comunitário para “criar uma cidade mais verde” deverão fazer o respectivo registo no site, até à meia-noite do dia 30 de Setembro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tal como anteriormente, todas as actividades são gratuitas – algumas requerem inscrição prévia –, respeitando a ordem de chegada e a lotação de cada sítio.

A criar raízes desde Maio de 2017, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, o projecto Jardins Abertos tem crescido a cada edição, estendendo os braços a mais jardins, percursos, colaboradores e visitantes (em 2019 foram contabilizados mais de 25 mil participantes).