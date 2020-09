Menos desfiles e mais distanciamento: como a Semana da Moda de Londres se adaptou à covid-19

Menos desfiles, cuidados redobrados, uma plateia quase vazia e sobretudo mais distanciamento: foi assim que a Semana da Moda de Londres, um dos maiores eventos deste tipo do mundo (juntamente com Nova Iorque, Milão e Paris), se adaptou à situação pandémica que se vive em tudo o mundo. A presença da covid-19 significou que os quatro desfiles dos últimos dias serão os únicos a acontecer durante o evento, em comparação com os 46 que aconteceram em Setembro do ano passado.

O evento, que começou na passada quinta-feira com um desfile virtual da Burberry, terminará esta terça-feira. Veja as imagens dos desfiles do últimos dias ou recorde aqui a Semana da Moda de Londres de Fevereiro, que aconteceu de forma virtual.