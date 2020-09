A pandemia trouxe mais poupança. E um efeito imediato negativo na economia

No auge de uma das maiores crises da história e apesar de uma parte da população estar já a sofrer perdas de rendimento e de emprego, os portugueses têm estado nos últimos meses, em média, a poupar uma parte maior do seu rendimento. É um fenómeno que pode parecer surpreendente, mas que na verdade é habitual no início das crises económicas e que desta vez é até acentuado pelos obstáculos ao consumo trazidos pelas medidas de confinamento. Poupar mais pode ser positivo para uma economia endividada como a portuguesa, mas a má notícia é que, no curto prazo, contribui ainda mais para a travagem na actividade.

