Portimonense e Paços de Ferreira empatam no Algarve

Portimonense e Paços de Ferreira não foram além de uma igualdade a um golo, esta segunda-feira, em partida referente à primeira jornada da I Liga, que terminou de forma electrizante, com um penálti falhado aos 90+8’ pelos pacenses.

Um golo na própria baliza do central Lucas Possignolo deu vantagem inicial ao Paços de Ferreira, que saiu para o intervalo com uma vantagem conseguida já no período de compensações (45+2').

O empate surgiria para os algarvios por intermédio do avançado brasileiro Fabrício (52'), na sequência de um livre.

Até final, houve oportunidades repartidas e os nervos à flor da pele já para além dos 90 minutos, com o VAR a negar uma grande penalidade ao Portimonense (90+4') e a decidir em sentido contrário na área da formação da casa.

Douglas Tanque tinha a vitória à distância de onze metros, mas Samuel, guarda-redes dos algarvios, evitou um desfecho dramático, defendendo o remate do compatriota em jogo de estreia.