Academia do Sporting passa a usar o nome de Cristiano Ronaldo

A Academia do Sporting vai ter uma nova designação, passando a ostentar o nome de Cristiano Ronaldo. A medida, anunciada nesta segunda-feira, foi tomada pela direcção do Sporting como forma de homenagear o “melhor jogador português de todos os tempos”.

“O bom filho a casa torna e a casa que fez crescer Cristiano Ronaldo acolhe agora o seu nome em homenagem àquele que se tornou o melhor jogador português de todos os tempos, melhor jogador do mundo galardoado com cinco Bolas de Ouro e capitão da selecção nacional campeã da Europa e da Liga das Nações”, explicam os “leões” através de uma nota publicada no site.

O complexo de treinos do Sporting, inaugurado no dia 21 de Junho de 2002, passa assim, 18 anos depois, a utilizar o nome da maior figura do futebol nacional da actualidade, que chegou ao clube aos 12 anos para mais tarde se tornar num dos melhores jogadores da história da modalidade.

“A Academia imortalizará assim o nome do maior símbolo de sempre que formou e que será inspiração a seguir para todos os mais jovens talentos. Em data a anunciar, e assim que as condições o permitam, o clube fará a inauguração oficial”, acrescentam os responsáveis.

De resto, esta medida estender-se-á, com outra dimensão, a algumas outras valências do Sporting, conforme explicam os dirigentes: “Esta homenagem enquadra-se num projecto de reconhecimento a várias referências do clube, incluindo alguns dos maiores talentos produzidos pela Academia, cujos campos de treino receberão os seus nomes. Esta lista será anunciada brevemente”.