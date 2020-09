CDC aponta transmissão aérea como principal forma de contágio do novo coronavírus

O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla inglesa), dos EUA, actualizou a informação sobre a covid-19 e refere agora que a transmissão aérea é a forma mais comum de contágio do novo coronavírus. A transmissão ocorre quando são inaladas as partículas que uma pessoa infectada com o SARS-CoV-2 produz quando tosse, espirra, canta, respira ou fala.

Na actualização das suas directrizes, o CDC explica que as gotículas respiratórias ou pequenas partículas, como aerossóis, podem ser inaladas através do nariz, boca atingindo depois as vias respiratórias e pulmões e causar a infecção. Esta é a forma mais habitual de contágio, de acordo com o organismo norte-americano.

Já no passado mês de Julho, centenas de cientistas de todo o mundo defenderam num documento público que existiam provas de que pequenas partículas do novo coronavírus presentes no ar podiam infectar pessoas e pediram à Organização Mundial de Saúde (OMS) para rever as recomendações. A carta aberta foi assinada por 239 médicos de 32 países e incluía exemplos de transmissão por via aérea do novo coronavírus em espaços mal ventilados ou cheios.

Poucos dias depois, Benedetta Allegranzi, especialista da OMS em prevenção e controlo de infecções, admitiu que existiam novas provas sobre a matéria e que é preciso estar atento para perceber as implicações e precauções a serem tomadas. “A transmissão pelo ar é uma das formas de transmissão, é importante adoptar medidas para evitar essa transmissão. Daremos mais informação assim que estiver disponível”, disse também Maria Van Kerkhove, epidemiologista e uma das responsáveis na OMS pela luta contra a pandemia do novo coronavírus, que provoca a doença covid-19.

Num resumo científico publicado a 9 de Julho, a OMS considerava que existiam já provas que sugerem há várias vias podem levar ao contágio, mas que a principal via de transmissão é o contacto directo entre pessoas. A infecção transmite-se normalmente através de secreções da boca e do nariz, saliva ou gotículas projectadas quando uma pessoa fala, espirra ou tosse.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A transmissão através de gotículas que ficam em superfícies e objectos também é possível, depois de a pessoa tocar no local contaminado e de seguida nos olhos, boca ou nariz, mas esta não será a principal forma de propagação do novo coronavírus, acrescenta o documento divulgado agora pelo CDC. As gotículas e partículas podem permanecer suspensas no ar e ser inspiradas por várias pessoas, conseguindo percorrer distâncias de cerca de dois metros. O risco aumenta em espaços interiores sem ventilação adequada, esclarece o CDC.

O CDC refere ainda que o novo coronavírus parece propagar-se de forma mais eficiente do que o vírus da gripe, mas não tão eficientemente como o do sarampo, que é altamente contagioso.