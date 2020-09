Trotineta, metro ou TVDE? O que é mais rápido e barato no Porto?

Três meios de transporte diferentes a fazer o mesmo percurso pelas ruas do Porto. Todos são alternativas ao uso de viatura particular e operam tendo em vista o cumprimento das metas de descarbonização. Um continua a contribuir para o congestionamento do trânsito, outro tem de contornar o caos do tráfego automóvel e o outro não é afectado pelas filas de carros. Para o utilizador, em cada uma das propostas, varia o conforto, o tempo do percurso e o peso na carteira. Qual o meio de transporte que fica à frente na conjugação entre conforto, rapidez e melhor preço?

Continuar a ler