À terceira foi de vez: convenção dá lista de Ventura como eleita com 247 votos

À terceira votação, a lista para a nova direcção nacional do Chega proposta por André Ventura obteve 247 votos a favor dos 273 delegados que resistiram até às 19h30 para votar. Houve também um voto em branco e 25 contra.

Termina assim a maratona que arrancou por volta das 9h30 da manhã e só terminou às 20h mudou todo o programa do último dia da convenção do partido. Por exemplo, o discurso de encerramento ficou reduzido a poucos minutos e palavras de André Ventura logo depois do anúncio dos resultados da votação. Os convidados, incluindo os representantes dos partidos que aceitaram o convite do Chega, acabaram por passar a tarde entre as esplanadas e a sala, mas sem que houvesse um final tradicional da convenção.

Em cima do palco pouco depois de anunciados os resultados, André Ventura admitiu que o Chega “podia ter saído um partido muito diferente do que é” desta convenção.

Os apoiantes gritavam incessantemente “Nós só queremos Ventura ao poder, Ventura ao poder!” enquanto passava a música composta por um militante para o partido e o speaker dizia “obrigado, Évora. Temos presidente, temos direcção, temos tudo.”