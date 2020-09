Líder do CDS recusa afundamento do partido e diz que ele “renascerá mais forte”

Num dia em que o CDS-PP surgiu em último lugar, com 1,1% de intenções de voto na sondagem Aximage divulgada neste domingo por JN e TSF, Francisco Rodrigues dos Santos foi a Oliveira do Bairro, no distrito de Aveiro, puxar pelos “pergaminhos da qualidade autárquica” dos democratas-cristãos e para responder àqueles que vêem o partido condenado à irrelevância. “Àqueles que que sentenciam a nossa morte: nós estamos cá para renascer, uma vez mais, mais fortes,”, declarou o líder do CDS-PP, no encerramento da Escola de Quadros da Juventude Popular (JP).

Num discurso recheado de críticas ao Governo de António Costa e de algumas alfinetadas ao Chega, sem nunca nomear o partido de André Ventura, o líder democrata-cristão não falou directamente da sondagem que coloca o partido atrás do Livre nas intenções de voto dos portugueses e tratou de anunciar que o partido vai apresentar, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado (OE) para 2021, uma proposta para a criação de um “vale farmácia” para ajudar os idosos a adquirem medicamentos.

Foi com elogios ao poder local – a Câmara de Oliveira do Bairro é liderada por um democrata-cristão – que Francisco Rodrigues dos Santos começou a sua intervenção no Quartel das Artes. O CDS é um partido de implantação nacional, e não local, e tem os seus maiores protagonistas na politica de proximidade, com craveira, com mérito e com sentido de responsabilidade e de missão”, disse. E dirigindo-se ao actual presidente da câmara local, Duarte Novo, elogiou a sua equipa que, nas suas palavras, “tem revolucionado Oliveira do Bairro - não tem paralelismo com o tipo de situacionismo que se vivia antes”. “Duarte Novo faz jus aos pergaminhos da qualidade autárquica do CDS e do seu papel dinamizador das sociedades”, declarou, apelando aos oliveirenses para darem uma maioria absoluta ao partido nas autárquicas de 2021.

O presidente do CDS lembrou que o primeiro embate que o partido tem pela frente são as eleições regionais nos Açores, já no próximo mês. Com Artur Lima, líder do CDS açoriano, na sala, Rodrigues dos Santos afirmou que o partido quer melhorar os resultados para se “consolidar como terceira força política” nas regionais dos Açores. As eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que se disputam em 25 de Outubro, vão ser uma “prova de vida” para o partido e o objectivo do líder é “consolidar o CDS como terceira força política”, disse, acrescentando que este desafio “vai embalar o CDS para uma cadeia de crescimento sustentável, provando que, à medida que uns celebram sondagens, os centristas vão celebrar resultados”, prognosticou, realçando que os democratas-cristãos podem “ser a mudança” naquele arquipélago.

“Um voto no CDS nos Açores significa um voto no único partido que consegue tirar a maioria absoluta ao PS” e pode evitar “que os extremismos tenham lugar no parlamento açoriano”, frisou.

Quanto às eleições autárquicas de 2021, Francisco Rodrigues dos Santos diz querer “somar autarcas, se possível presidentes de câmara, garantir e reforçar as maiorias daquelas câmaras que são presididas pelo CDS e em política de alianças, onde estão a funcionar e bem, permitir que o CDS garanta a renovação dos seus mandatos, conquistar novos e reforçar a sua malha territorial de autarcas de norte a sul e ilhas”. “Somos um partido que quer, evidentemente, disputar eleições com bons resultados, queremos satisfazer as ambições do nosso partido em eleições, mas queremos governar para as próximas gerações”, frisou, apelando à mobilização de todos. “O sucesso” do partido “dependerá da direcção, mas sobretudo de cada um dos dirigentes e militantes do CDS”, a que chamou “os cerca de 40 mil porta-vozes” e “embaixadores” centristas a nível local.